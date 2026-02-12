В Ростовской области браконьер заплатит 6,6 млн рублей за улов пиленгаса и шемаи

Житель Ростовской области был осужден за незаконный вылов рыбы на 6,6 млн рублей. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
— С иском в суд обратился военный прокурор гарнизона Ростов-на-Дону. Выяснилось, что мужчина без разрешения и в запрещенное время ловил рыбу в акватории Таганрогского залива, — объяснили в надзорном ведомстве. — Он выловил и перевозил более 8,2 тысячи рыб — пиленгаса, карася, судака и шемаю. Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 6,6 миллиона рублей.
Неклиновский районный суд иск удовлетворил. Теперь браконьер обязан выплатить эти деньги. Исполнение решения контролирует военная прокуратура.
Сообщается, что ранее мужчину уже штрафовали за это же правонарушение. Тогда административный штраф составил более 210 тысяч рублей.
