В Ростовской области браконьер заплатит 6,6 млн рублей за улов пиленгаса и шемаи

— С иском в суд обратился военный прокурор гарнизона Ростов-на-Дону. Выяснилось, что мужчина без разрешения и в запрещенное время ловил рыбу в акватории Таганрогского залива, — объяснили в надзорном ведомстве. — Он выловил и перевозил более 8,2 тысячи рыб — пиленгаса, карася, судака и шемаю. Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 6,6 миллиона рублей.