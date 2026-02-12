Хуснуллин: На белгородскую инфраструктуру идет беспрецедентная атака ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области. Об этом в четверг, 12 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем канале в мессенджере MAX по итогам визита в регион.
По его словам, недавние обстрелы нанесли серьезный ущерб энергосистеме области и затронули около 78 тысяч жителей Белгорода. Заместитель председателя правительства также отметил, что региону будет предоставлена дополнительная финансовая и организационная поддержка.
— Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий. Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники, — говорится в публикации.
Несколько дней назад Гладков сообщил, что администрация Белгорода начала сбор заявок на эвакуацию жителей города в другие регионы. 7 февраля после мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.
Порядка 80 тысяч жителей Белгорода, по состоянию на утро 8 февраля, оставались без тепла, еще более трех тысяч человек — без газа и около одной тысячи — без электроэнергии.