Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин: На белгородскую инфраструктуру идет беспрецедентная атака ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области. Об этом в четверг, 12 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем канале в мессенджере MAX по итогам визита в регион.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области. Об этом в четверг, 12 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем канале в мессенджере MAX по итогам визита в регион.

По его словам, недавние обстрелы нанесли серьезный ущерб энергосистеме области и затронули около 78 тысяч жителей Белгорода. Заместитель председателя правительства также отметил, что региону будет предоставлена дополнительная финансовая и организационная поддержка.

— Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий. Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники, — говорится в публикации.

Несколько дней назад Гладков сообщил, что администрация Белгорода начала сбор заявок на эвакуацию жителей города в другие регионы. 7 февраля после мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

Порядка 80 тысяч жителей Белгорода, по состоянию на утро 8 февраля, оставались без тепла, еще более трех тысяч человек — без газа и около одной тысячи — без электроэнергии.