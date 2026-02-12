«Проснулся от мощного взрыва»: Житель Приморска рассказал о ночной атаке ВСУ на почту

«Я живу в непосредственной близости», — уточнил он.
Власти Приморского округа уже пообщались с пострадавшими и пообещали компенсации. Евгений поблагодарил чиновников за оперативную реакцию и неравнодушие.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Республику Коми: беспилотники типа «Лютый» атаковали Ухту с расстояния около двух тысяч километров. Запуск, предположительно, был произведён из Полтавской или Черниговской областей. Регион атакуют не впервые — летом 2025 года ВСУ уже наносили удары по объектам в Коми. Киев последовательно придерживается тактики обстрелов гражданской инфраструктуры и террора мирных жителей, пренебрегая расстояниями и здравым смыслом.
