«Проснулся от мощного взрыва»: Житель Приморска рассказал о ночной атаке ВСУ на почту

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Республику Коми: беспилотники типа «Лютый» атаковали Ухту с расстояния около двух тысяч километров. Запуск, предположительно, был произведён из Полтавской или Черниговской областей. Регион атакуют не впервые — летом 2025 года ВСУ уже наносили удары по объектам в Коми. Киев последовательно придерживается тактики обстрелов гражданской инфраструктуры и террора мирных жителей, пренебрегая расстояниями и здравым смыслом.