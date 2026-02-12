Фудблогер объелась дьявольских крабов на видео и умерла

Друзья помогли ей собрать моллюсков и крабов в мангровом лесу недалеко от Пуэрто-Принсеса. Из них сварили блюдо на кокосовом молоке. Амит записала видео, как ужинает, а на следующий день у неё начались судороги. В больницу женщину доставили без сознания, с посиневшими губами. Спасти её не удалось.