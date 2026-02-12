Фудблогер объелась дьявольских крабов на видео и умерла

Друзья помогли ей собрать моллюсков и крабов в мангровом лесу недалеко от Пуэрто-Принсеса. Из них сварили блюдо на кокосовом молоке. Амит записала видео, как ужинает, а на следующий день у неё начались судороги. В больницу женщину доставили без сознания, с посиневшими губами. Спасти её не удалось.
Разгадкой стали панцири «дьявольских крабов», найденные в мусорном ведре у неё дома. Эти ракообразные содержат опасные нейротоксины — те же, что и рыба фугу. Местные власти недоумевают: женщина жила у моря и не могла не знать об угрозе. Они призвали жителей не есть таких крабов.
«Дьявольские крабы» (Zosimus aeneus) обитают в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона. В их тканях накапливаются сакситоксин и тетродотоксин — сильнейшие яды, не разрушающиеся при термической обработке. Противоядия не существует. Случаи смертельных отравлений фиксируются регулярно, особенно среди туристов и сборщиков моллюсков, незнакомых с местной фауной.
Ранее стало известно о смерти Марины Кузьменко, известной своей многотысячной аудитории как Маришка Майонезик. Известная мукбангерша трагически ушла из жизни в возрасте 28 лет, скончавшись в больнице Костромской области. Причиной смерти стал панкреатит. У Марины остался маленький сын, которому всего пять лет.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.