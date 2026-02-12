В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин

В апреле 2025 года ведомство сообщало о задержании организаторов и членов преступного сообщества, которое занималось вовлечением в занятие проституцией и её организации. Для этого банда подыскивала и похищала одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, в том числе несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье «организация и участие в преступном сообществе» в отношении 17-ти жителей Красноярского края. Преступная организация функционировала в течении 7 лет на территории Красноярского края и Новосибирской области.