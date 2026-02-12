В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией в Самарской области полностью ликвидирован, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС РФ сообщало, что склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение кровли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров.
«Пожар на складе в Самарской области полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.