В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией

Ранее МЧС РФ сообщало, что склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение кровли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров.