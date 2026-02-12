Вашингтон
В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 29 педофилов

Установлено 50 подвергшихся сексуальному насилию несовершеннолетних, сообщил председатель спецкомиссии Томаш Кшижак.

Источник: Аргументы и факты

В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 23 священников и шесть светских лиц, которые причастны к сексуальному насилию над детьми, сообщил председатель спецкомиссии Томаш Кшижак.

«Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 — это священники, а светские лица — аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор», — сказал он.

Кшижак рассказал, что семь случаев связаны с выявленными преступлениями, преступники уже понесли наказание, четверо предполагаемых преступников скончались, в отношении трех человек ведется судебные процессы, десять случаев находятся в процессе расследования.

Он сообщил, что в данное время выявлено 50 пострадавших несовершеннолетних, 96 процентов из них — дети в возрасте до 15 лет, 66 процентов жертв насилия — девочки.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что кабмин инициирует формирование «аналитической группы» для изучения возможной причастности граждан страны к деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях.

