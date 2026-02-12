В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 29 педофилов

В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше выявили 23 священников и шесть светских лиц, которые причастны к сексуальному насилию над детьми, сообщил председатель спецкомиссии Томаш Кшижак.
«Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 — это священники, а светские лица — аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор», — сказал он.
Кшижак рассказал, что семь случаев связаны с выявленными преступлениями, преступники уже понесли наказание, четверо предполагаемых преступников скончались, в отношении трех человек ведется судебные процессы, десять случаев находятся в процессе расследования.
Он сообщил, что в данное время выявлено 50 пострадавших несовершеннолетних, 96 процентов из них — дети в возрасте до 15 лет, 66 процентов жертв насилия — девочки.
