Бизнесвумен в Ленобласти задержали за продажу петарды 8-летнему ребёнку

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области 16-летнему подростку оторвало четыре пальца, когда он поднял с земли похожий на петарду предмет. Взрыв последовал сразу за тем, как он дотронулся да вещицы и потянул руку вверх. На место была вызвана скорая помощь. СК завёл дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».