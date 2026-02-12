Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесвумен в Ленобласти задержали за продажу петарды 8-летнему ребёнку

В Ленинградской области задержана индивидуальная предпринимательница, продавшая петарду восьмилетнему ребёнку. Против неё возбудили уголовное дело — впервые за много лет подобное нарушение обернулось реальным преследованием.

Источник: Life.ru

Как установило следствие, 11 февраля мальчик купил пиротехнику в продуктовом магазине посёлка Кузнечное. Продавец не спросила документы и не обратила внимания на возраст покупателя — хотя закон прямо запрещает продавать петарды лицам младше 16 лет. Позже при использовании изделия ребёнок получил тяжёлую травму руки.

Дело квалифицировано по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее тяжкий вред здоровью. Женщина задержана, следствие настаивает на аресте. Прокуратура Ленобласти проводит собственную проверку. Ранее о похожем инциденте сообщалось из Люберец — тогда петарда травмировала подростка.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области 16-летнему подростку оторвало четыре пальца, когда он поднял с земли похожий на петарду предмет. Взрыв последовал сразу за тем, как он дотронулся да вещицы и потянул руку вверх. На место была вызвана скорая помощь. СК завёл дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.