Бизнесвумен в Ленобласти задержали за продажу петарды 8-летнему ребёнку

Как установило следствие, 11 февраля мальчик купил пиротехнику в продуктовом магазине посёлка Кузнечное. Продавец не спросила документы и не обратила внимания на возраст покупателя — хотя закон прямо запрещает продавать петарды лицам младше 16 лет. Позже при использовании изделия ребёнок получил тяжёлую травму руки.
Дело квалифицировано по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее тяжкий вред здоровью. Женщина задержана, следствие настаивает на аресте. Прокуратура Ленобласти проводит собственную проверку. Ранее о похожем инциденте сообщалось из Люберец — тогда петарда травмировала подростка.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области 16-летнему подростку оторвало четыре пальца, когда он поднял с земли похожий на петарду предмет. Взрыв последовал сразу за тем, как он дотронулся да вещицы и потянул руку вверх. На место была вызвана скорая помощь. СК завёл дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
