Московские хирурги спасли 11-летнего мальчика, вдохнувшего булавку

Life.ru рассказывал, как петербургские врачи поставили на ноги чудовищно травмированную и чудом не погибшую девушку. В сентябре 2024 года 26-летнюю спортсменку из Петербурга раздавила лошадь — таз был раздроблен и отделён от позвоночника, по статистике такие пациенты в трети случаев умирают в первые сутки. За год с небольшим Юлия Трошина перенесла семь операций, врачи собрали таз заново с помощью титановой конструкции, и девушка не просто выжила — она вернулась в седло. Врачи Елизаветинской больницы, реаниматологи, нейрохирурги, сотни специалистов, которые не опускали руки, сделали это возможным.