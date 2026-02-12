Московские хирурги спасли 11-летнего мальчика, вдохнувшего булавку

Рентген показал: изогнутая булавка находится в области нижней доли левого бронха и уже пронзила его стенку. Торакальные хирурги под визуальным контролем аккуратно извлекли инородное тело оптическими щипцами за колпачок. Удалось минимизировать кровотечение — оно остановилось самостоятельно.
Операция прошла успешно, послеоперационных осложнений не было. Через три дня мальчика выписали под наблюдение врачей по месту жительства.
Life.ru рассказывал, как петербургские врачи поставили на ноги чудовищно травмированную и чудом не погибшую девушку. В сентябре 2024 года 26-летнюю спортсменку из Петербурга раздавила лошадь — таз был раздроблен и отделён от позвоночника, по статистике такие пациенты в трети случаев умирают в первые сутки. За год с небольшим Юлия Трошина перенесла семь операций, врачи собрали таз заново с помощью титановой конструкции, и девушка не просто выжила — она вернулась в седло. Врачи Елизаветинской больницы, реаниматологи, нейрохирурги, сотни специалистов, которые не опускали руки, сделали это возможным.
