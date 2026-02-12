Вашингтон
Лыжник отправился на прогулку по Ладожскому озеру и погиб

Поисковый отряд обнаружили полынью, в которую упал лыжник.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время лыжной прогулки по льду Ладожского озера в Карелии. 12 февраля спасатели выехали на поиски мужчины, который ушёл на лыжную прогулку по льду Ладожского озера. По словам близких, он стартовал от острова Кильпола и двигался к острову Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии.

— Во время поиска спасатели обнаружили полынью, в которую упал лыжник. К сожалению, мужчина погиб. Его тело подняли на берег и передали правоохранительным органам, — рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности на льду и призывают не выходить и не выезжать на замёрзшую поверхность без крайней необходимости.

Напомним, ранее полицейский провалился под лед, спасая тонущего человека в Ленобласти.