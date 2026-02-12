Лыжник отправился на прогулку по Ладожскому озеру и погиб

Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время лыжной прогулки по льду Ладожского озера в Карелии. 12 февраля спасатели выехали на поиски мужчины, который ушёл на лыжную прогулку по льду Ладожского озера. По словам близких, он стартовал от острова Кильпола и двигался к острову Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии.