Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих судей из Нижнего Новгорода отправили в отставку из-за подозрений в коррупции

Судьи из Нижнего Новгорода Вячеслав Сапега и Виктор Фомин подали в отставку. Об этом в четверг, 12 февраля сообщает пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей России.

Судьи из Нижнего Новгорода Вячеслав Сапега и Виктор Фомин подали в отставку. Об этом в четверг, 12 февраля сообщает пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей России.

Ранее оба судьи претендовали на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Также у них потребовали изъять имущество.

— Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича… Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Фомина Виктора Юрьевича, — говорится в материале.

Днем ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Ухтинского суда в Коми Галины Найдиной за мошенничество.