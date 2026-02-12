Двоих судей из Нижнего Новгорода отправили в отставку из-за подозрений в коррупции

Судьи из Нижнего Новгорода Вячеслав Сапега и Виктор Фомин подали в отставку. Об этом в четверг, 12 февраля сообщает пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей России.
Ранее оба судьи претендовали на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Также у них потребовали изъять имущество.
— Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича… Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Фомина Виктора Юрьевича, — говорится в материале.
Днем ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Ухтинского суда в Коми Галины Найдиной за мошенничество.