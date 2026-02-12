Вашингтон
В Москве хозяйка случайно запустила стиральную машинку с котом внутри

В центре Москвы спасатели экстренно выехали на вызов — в стиральной машине застрял кот. Вечером хозяйка квартиры на улице Гиляровского не заметила питомца, залезшего в барабан, и запустила стирку, передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

Услышав истошные крики животного, она тут же остановила машинку, но та замкнула: ни открыть дверцу, ни слить воду не получается. У кошки уже заканчивается воздух. На место прибыла бригада «Спасрезерва».

Ранее Life.ru писал, как в Санкт-Петербурге спасли рыжего кота, который больше двух недель провёл в вентиляционной шахте жилого дома. Питомец застрял в вентиляционной шахте на улице Чайковского и все это время не шел к людям, несмотря на попытки его вызволить.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.