В Москве хозяйка случайно запустила стиральную машинку с котом внутри

Услышав истошные крики животного, она тут же остановила машинку, но та замкнула: ни открыть дверцу, ни слить воду не получается. У кошки уже заканчивается воздух. На место прибыла бригада «Спасрезерва».
Ранее Life.ru писал, как в Санкт-Петербурге спасли рыжего кота, который больше двух недель провёл в вентиляционной шахте жилого дома. Питомец застрял в вентиляционной шахте на улице Чайковского и все это время не шел к людям, несмотря на попытки его вызволить.
Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.