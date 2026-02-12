Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Parisien: двух сотрудников Лувра задержали за мошенничество с билетами

По версии следствия, подозреваемые занимались обманом иностранных туристов, в основном из КНР.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Франции задержала группу из девяти человек, которые занимались махинациями с билетами в Лувре, сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на правоохранительные органы.

Сообщается, что в числе задержанных оказались два сотрудника музея и несколько профессиональных экскурсоводов.

По версии следствия, мошенническая сеть работала с лета 2024 года, в нее входили сотрудники билетных касс, туроператоры и гиды, которые занимались обманом иностранных туристов, преимущественно из Китая. Следователи полагают, что подозреваемые продавали поддельные билеты, проводили экскурсии по завышенным ценам и нарушали регламенты, установленные музеем.

У задержанных изъяты три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, почти 200 тыс. евро на банковских счетах и несколько банковских сейфов с такой же суммой денег внутри, говорится в статье.

Напомним, 19 октября 2025 года произошло ограбление Лувра. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и Жозефины, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, пятерым из которых были предъявили обвинения.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше