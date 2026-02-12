Le Parisien: двух сотрудников Лувра задержали за мошенничество с билетами

Полиция Франции задержала группу из девяти человек, которые занимались махинациями с билетами в Лувре, сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на правоохранительные органы.
Сообщается, что в числе задержанных оказались два сотрудника музея и несколько профессиональных экскурсоводов.
По версии следствия, мошенническая сеть работала с лета 2024 года, в нее входили сотрудники билетных касс, туроператоры и гиды, которые занимались обманом иностранных туристов, преимущественно из Китая. Следователи полагают, что подозреваемые продавали поддельные билеты, проводили экскурсии по завышенным ценам и нарушали регламенты, установленные музеем.
У задержанных изъяты три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, почти 200 тыс. евро на банковских счетах и несколько банковских сейфов с такой же суммой денег внутри, говорится в статье.
Напомним, 19 октября 2025 года произошло ограбление Лувра. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и Жозефины, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, пятерым из которых были предъявили обвинения.