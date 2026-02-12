Shot: Жительница Москвы случайно запустила стиральную машину с котом

15 декабря 2025 года СМИ сообщили, что жительница Китая случайно постирала своего кота по кличке Цзиньтяо. Всего питомец находился в барабане на протяжении всей запланированной программы, которая длилась более 10 минут. В результате он выжил и получил незначительные травмы. При этом пользователи Сети раскритиковали девушку за то, что она начала снимать видеоролик о случившемся вместо того, чтобы сразу отвезти животное в клинику.