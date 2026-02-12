Вашингтон
Shot: Жительница Москвы случайно запустила стиральную машину с котом

В квартире дома на улице Гиляровского в Москве местная жительница случайно запустила стиральную машину, пока внутри нее находился кот. Позднее она вызвала бригаду специалистов Спасрезерва, которая уже выехала на место случившегося. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщил Shot.

— Хозяйка не заметила питомца, который залез в барабан, и запустила машинку. Услышав истошные кошачьи вопли, женщина тут же остановила (стиральную машину — прим. «ВМ»), но устройство замкнуло: открыть дверцу не получается, слить воду машинка также не может, — говорится в публикации.

По данным журналистов, у запертой внутри устройства кошки заканчивается воздух, передает Telegram-канал.

15 декабря 2025 года СМИ сообщили, что жительница Китая случайно постирала своего кота по кличке Цзиньтяо. Всего питомец находился в барабане на протяжении всей запланированной программы, которая длилась более 10 минут. В результате он выжил и получил незначительные травмы. При этом пользователи Сети раскритиковали девушку за то, что она начала снимать видеоролик о случившемся вместо того, чтобы сразу отвезти животное в клинику.