Российская ПВО за день сбила девять украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени 12 февраля. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью — там уничтожили четыре летательных аппарата.

Ещё три беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым, а два — над Курской областью. Все воздушные цели были обнаружены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО всего за сутки уничтожила более 200 воздушных целей. В их числе оказались не только беспилотники, но и пять активно разрекламированных ракет «Фламинго», а также бомбы и снаряды HIMARS.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.