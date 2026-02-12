В Красноярске возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин

Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и преступлениях против половой свободы возбуждены в отношении участников преступного сообщества, похищавшего одиноких женщин, в том числе несовершеннолетних, для вовлечения в проституцию на территории Красноярского края и Новосибирской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее, в апреле 2025 года, ведомство информировало о задержании организаторов и участников группы, занимавшейся вовлечением женщин в занятие проституцией и ее организацией. По данным следствия, злоумышленники подыскивали и похищали одиноких женщин и девушек из социально неблагополучной среды, в том числе несовершеннолетних. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в преступном сообществе в отношении 17 жителей Красноярского края. Установлено, что структура действовала на протяжении семи лет в Красноярском крае и Новосибирской области.
В рамках дальнейшего расследования возбуждены дополнительные уголовные дела в отношении организаторов и членов сообщества по факту использования рабского труда организованной группой (ч. 3 ст. 127.2 УК РФ), по многочисленным эпизодам истязаний (п. «е» ч. 3 ст. 117 УК РФ), а также по статьям 131 и 132 УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.
По информации следствия, потерпевшие систематически подвергались сексуальному насилию со стороны организаторов и участников сообщества. Также установлено, что фигуранты регулярно получали доход от противоправной деятельности, не предоставляя вовлеченным женщинам возможности получать денежные средства за оказанные клиентам услуги.
Всего в занятие проституцией были вовлечены более 25 женщин. В ходе расследования установлены 25 фигурантов — 20 мужчин и 5 женщин в возрасте от 17 до 53 лет. В настоящее время организаторы и участники преступного сообщества задержаны. Расследование продолжается, сообщили в региональном управлении СК РФ.