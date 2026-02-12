В Красноярске возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин

Ранее, в апреле 2025 года, ведомство информировало о задержании организаторов и участников группы, занимавшейся вовлечением женщин в занятие проституцией и ее организацией. По данным следствия, злоумышленники подыскивали и похищали одиноких женщин и девушек из социально неблагополучной среды, в том числе несовершеннолетних. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в преступном сообществе в отношении 17 жителей Красноярского края. Установлено, что структура действовала на протяжении семи лет в Красноярском крае и Новосибирской области.