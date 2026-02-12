Пропавшего при лыжной прогулке россиянина нашли мертвым в Ленобласти

В Ленобласти нашли тело мужчины, пропавшего во время лыжной прогулки по льду Ладожского озера. Об этом сообщает «КП-Петербург».
«Во время поиска спасатели обнаружили полынью, в которую упал лыжник. К сожалению, мужчина погиб», — говорится в сообщении аварийно-спасательной службы региона.
Отмечается, что россиянин отправился на лыжную прогулку от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Ладожском озере. Тело погибшего лыжника было поднято на берег спасательными службами и передано правоохранительным органам.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ольхонском районе на Байкале под лед провалился автомобиль с людьми. В момент инцидента в машине находились четыре человека, двоим из которых не удалось выбраться на поверхность.