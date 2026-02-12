Пожар на производстве пластика произошел в Электроуглях

10 февраля в Москве загорелся многоквартирный жилой дом на Пресненском Валу, в результате которого пострадали восемь человек и врачи госпитализировали двух человек, включая ребенка. Кроме того, они оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, включая трех детей. Позднее пожарные ликвидировали возгорание в доме.