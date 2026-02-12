Терехов: люди в Харькове сидят без света по 19 часов

В Харькове сложилась «катастрофическая» ситуация, в домах без отопления происходят отключения электроэнергии на 18−19 часов в сутки, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «УНИАН».
Терехов пояснил, что ранее существовала договоренность на уровне властей о сохранении электроснабжения в таких домах, однако они не выполняются. Мэр рассказал, что обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю, чтобы решить этот вопрос.
«Это очень важный вопрос для харьковчан, тем более для людей, которые сегодня страдают из-за того, что нет теплоснабжения», — сказал глава города.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.
Напомним, 3 февраля мэр города Игорь Терехов заявлял о разрушениях на ТЭЦ-5, которая является одной из самых крупных на Украине.