Терехов: люди в Харькове сидят без света по 19 часов

Мэр назвал катастрофической ситуацию в городе.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове сложилась «катастрофическая» ситуация, в домах без отопления происходят отключения электроэнергии на 18−19 часов в сутки, сообщил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «УНИАН».

Терехов пояснил, что ранее существовала договоренность на уровне властей о сохранении электроснабжения в таких домах, однако они не выполняются. Мэр рассказал, что обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю, чтобы решить этот вопрос.

«Это очень важный вопрос для харьковчан, тем более для людей, которые сегодня страдают из-за того, что нет теплоснабжения», — сказал глава города.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

Напомним, 3 февраля мэр города Игорь Терехов заявлял о разрушениях на ТЭЦ-5, которая является одной из самых крупных на Украине.