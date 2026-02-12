Вашингтон
Бастрыкин поручил предоставить доклад о пропаже двух сестер в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об исчезновении двух сестер 11 и 18 лет в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об исчезновении двух сестер 11 и 18 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 9 февраля местонахождение девушек остается неизвестным. В сообщении СК уточняется, что глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах исчезновения матери и двух ее дочерей в Санкт-Петербурге, а также подключиться к их поискам.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по городу Павлу Выменцу доложить о ходе проверки и принять участие в поисковых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в день исчезновения отец девочек ушел на работу в 07:00. Согласно данным камеры видеонаблюдения, в 08:20 старшая сестра помогла младшей собраться в школу, после чего они вышли из дома и на углу улицы встретили мать.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полиция разыскивает 12-летнего мальчика, который 10 февраля ушел из школы и не вернулся.