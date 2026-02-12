Бастрыкин поручил предоставить доклад о пропаже двух сестер в Петербурге

Ранее сообщалось, что в день исчезновения отец девочек ушел на работу в 07:00. Согласно данным камеры видеонаблюдения, в 08:20 старшая сестра помогла младшей собраться в школу, после чего они вышли из дома и на углу улицы встретили мать.