Спасатели обнаружили провалившегося под лёд Ладоги в Карелии лыжника

В Карелии спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время лыжной прогулки по льду Ладожского озера. По данным Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, мужчина провалился под лёд и погиб.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла в Лахденпохском районе. Лыжник вышел на лёд от острова Кильпола и направился в сторону острова Селькамарьянсаари. Когда мужчина перестал выходить на связь, информация о его пропаже поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозёрск.

Во время поисков спасатели обнаружили полынью, в которую, как установили специалисты, и провалился мужчина. Его тело подняли из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели в очередной раз напомнили, что выход на лед в период нестабильных температур смертельно опасен, а игнорирование запретов и правил безопасности может стоить жизни.

Ранее Life.ru писал, что в центре Москвы у Патриарших прудов прохожие обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, погибшим оказался 49-летний предприниматель, на месте работали правоохранительные органы.

