Спасатели обнаружили провалившегося под лёд Ладоги в Карелии лыжника

Трагедия произошла в Лахденпохском районе. Лыжник вышел на лёд от острова Кильпола и направился в сторону острова Селькамарьянсаари. Когда мужчина перестал выходить на связь, информация о его пропаже поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозёрск.