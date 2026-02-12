Спасатели обнаружили провалившегося под лёд Ладоги в Карелии лыжника

Трагедия произошла в Лахденпохском районе. Лыжник вышел на лёд от острова Кильпола и направился в сторону острова Селькамарьянсаари. Когда мужчина перестал выходить на связь, информация о его пропаже поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозёрск.
Во время поисков спасатели обнаружили полынью, в которую, как установили специалисты, и провалился мужчина. Его тело подняли из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Спасатели в очередной раз напомнили, что выход на лед в период нестабильных температур смертельно опасен, а игнорирование запретов и правил безопасности может стоить жизни.
