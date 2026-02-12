Вашингтон
Над регионами России за три часа сбили 66 украинских БПЛА

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами России 66 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«12 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 БПЛА над территорией Ростовской области, 20 БПЛА над территорией Курской области, 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщения.

