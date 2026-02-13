«Роналдо», «Боксёр» и «Главврач» заказали предпринимателя в Узбекистане

Все началось с того, что 4 февраля предприниматель обратился в отдел внутренних дел Андижанского района с заявлением о готовящемся в отношении него покушении. В обращении он сообщил, что организованная группа из пяти человек договорилась нанять киллера за 1,5 тысячи долларов для его убийства, и попросил о помощи.
Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, в ходе которых информация подтвердилась. Как было установлено, лидером преступной группы является ранее неоднократно судимый 41-летний гражданин по прозвищу «Роналдо». В его «послужном списке» целый набор статей Уголовного кодекса, включая умышленное причинение телесных повреждений, хищение, уклонение от уплаты налогов, подделку документов, незаконный оборот наркотиков и хулиганство.
«Роналдо» был задержан с поличным в момент передачи аванса 25-летнему наёмному киллеру. Последний, к слову, также не новичок в уголовной хронике — он ранее семь раз привлекался к ответственности по статьям 168 (мошенничество), 169 (кража) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.
После этого оперативные мероприятия продолжились. Были задержаны и другие участники преступной группы, действовавшей под руководством «Роналдо».
Среди них — бывший руководитель Пахтаабадского районного медицинского объединения Андижанской области, ранее судимый по части второй статьи 219 УК (сопротивление представителю власти), известный по кличке «Главврач». Также задержан местный житель по прозвищу «Боксёр», ранее судимый по части второй статьи 169 УК (кража), и ещё двое участников группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.