«Роналдо», «Боксёр» и «Главврач» заказали предпринимателя в Узбекистане

Все началось с того, что 4 февраля предприниматель обратился в отдел внутренних дел Андижанского района с заявлением о готовящемся в отношении него покушении. В обращении он сообщил, что организованная группа из пяти человек договорилась нанять киллера за 1,5 тысячи долларов для его убийства, и попросил о помощи.