Застрявшего в стиральной машинке в Москве кота достали невредимым и чистым

Спасатели по телефону посоветовали женщине приоткрыть отсек для порошка — так коту поступал воздух. Также ей удалось вынуть сливной клапан внизу машинки. Уровень воды упал, и животное стало лучше дышать.
«Прибыв, приложили некоторое усилие и открыли дверь машинки. Шкоду вызволили. Испуганный и никогда в жизни ещё не бывший таким чистым», — рассказали спасатели.
Кота вытащили из стиральной машинки. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв.
Джой спокойно устроился на руках у спасателей. Его вытерли полотенцами. Кот немного потрясся, но быстро пришёл в себя и даже поел.
Напомним, инцидент с котом произошёл в центре Москвы на улице Гиляровского. Хозяйка квартиры запустила стирку вечером, не заметив питомца в барабане.
