Застрявшего в стиральной машинке в Москве кота достали невредимым и чистым

Московского кота по кличке Джой спасли из запущенной стиральной машины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв». Напомним, его хозяйка не заметила, как питомец залез в барабан, и запустила стирку. Услышав крики кота, она остановила машинку, но дверца заклинила. Слить воду тоже не получалось.