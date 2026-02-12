Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявшего в стиральной машинке в Москве кота достали невредимым и чистым

Московского кота по кличке Джой спасли из запущенной стиральной машины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв». Напомним, его хозяйка не заметила, как питомец залез в барабан, и запустила стирку. Услышав крики кота, она остановила машинку, но дверца заклинила. Слить воду тоже не получалось.

Источник: Life.ru

Спасатели по телефону посоветовали женщине приоткрыть отсек для порошка — так коту поступал воздух. Также ей удалось вынуть сливной клапан внизу машинки. Уровень воды упал, и животное стало лучше дышать.

«Прибыв, приложили некоторое усилие и открыли дверь машинки. Шкоду вызволили. Испуганный и никогда в жизни ещё не бывший таким чистым», — рассказали спасатели.

Кота вытащили из стиральной машинки. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв.

Джой спокойно устроился на руках у спасателей. Его вытерли полотенцами. Кот немного потрясся, но быстро пришёл в себя и даже поел.

Напомним, инцидент с котом произошёл в центре Москвы на улице Гиляровского. Хозяйка квартиры запустила стирку вечером, не заметив питомца в барабане.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.