Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ за вечер сбили 66 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, атака была отражена вечером 12 февраля с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основной удар пришёлся на юг страны: 43 дрона сбили над Ростовской областью. Ещё 20 уничтожили над Курской областью. Также два беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области.

Все воздушные цели были перехвачены дежурными средствами ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила девять украинских беспилотников самолётного типа. Предыдущая атака была отражена в период с полудня до вечера, а больше всего дронов сбили над Белгородской областью. Также беспилотники ликвидировали над Крымом и Курской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.