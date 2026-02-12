Над регионами РФ за вечер сбили 66 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, атака была отражена вечером 12 февраля с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основной удар пришёлся на юг страны: 43 дрона сбили над Ростовской областью. Ещё 20 уничтожили над Курской областью. Также два беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области.
Все воздушные цели были перехвачены дежурными средствами ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила девять украинских беспилотников самолётного типа. Предыдущая атака была отражена в период с полудня до вечера, а больше всего дронов сбили над Белгородской областью. Также беспилотники ликвидировали над Крымом и Курской областью.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.