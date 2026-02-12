Вашингтон
Силы ПВО за три часа уничтожили 66 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщило Министерство обороны России.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 66 БПЛА Вооруженных сил Украины: 43 дрона — над Ростовской областью, 20 беспилотников — над Курской областью, два БПЛА — над Белгородской областью и один дрон — над Волгоградской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В тот же день глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по машине около села Марковск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили в ночь на 12 февраля 106 украинских беспилотников над российскими регионами.

