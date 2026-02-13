Армия Израиля заявила об ударе по боевику «Хезболлах» на юге Ливана

«В ответ на неоднократные нарушения со стороны “Хезболлах” соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля нанесла удар по боевику “Хезболлах” в районе Ат-Тири на юге Ливана», — говорится в заявлении.
