В Каталонии из-за сильного ветра пострадали 86 человек

В Каталонии из-за сильного ветра пострадали 86 человек, 34 из которых попали в больницы. Об этом сообщило главное управление гражданской защиты автономного сообщества. Спасатели зафиксировали сотни инцидентов, связанных с непогодой.

Скорость порывов ветра достигала 100 километров в час. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило оранжевый уровень опасности в ряде населённых пунктов региона. Власти отменили занятия в школах и университетах. Неэкстренную медицинскую помощь временно приостановили.

Международный аэропорт Барселоны отменил 101 рейс из-за непогоды. Ещё 10 самолётов перенаправили в другие аэропорты. Оператор Aena сообщил, что метеорологи ожидают постепенного улучшения погодных условий.

Сильные снегопады в январе обрушились на Японию, унеся жизни более 40 человек. Больше всего погибших зафиксировали в префектурах Ниигата и Акита. Случаи гибели также зарегистрировали на Хоккайдо, в Ямагате, Аомори и других регионах страны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.