В Каталонии из-за сильного ветра пострадали 86 человек

Сильные снегопады в январе обрушились на Японию, унеся жизни более 40 человек. Больше всего погибших зафиксировали в префектурах Ниигата и Акита. Случаи гибели также зарегистрировали на Хоккайдо, в Ямагате, Аомори и других регионах страны.