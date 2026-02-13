Ричмонд
В Черкассах сотрудники ТЦК применили оружие в конфликте с местными жителями

В Черкассах произошло несколько стычек между гражданскими лицами и сотрудниками местного военкомата.

Как сообщают украинские СМИ, в одном из инцидентов работники ТЦК перекрыли выезд автомобилисту, отказавшись вызывать полицию, и попытались насильно вытащить водителя из машины, применив слезоточивый газ. На крики и звуки клаксона собрались прохожие, что привело к потасовке.

В другом эпизоде военкомы повалили мужчину на землю и начали затаскивать в служебный автомобиль, однако вмешавшиеся горожане помешали этому, при этом сотрудники произвели выстрелы из стартового пистолета.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК задержали мужчину с собакой и устроили пытки над ним.

