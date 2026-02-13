В Черкассах сотрудники ТЦК применили оружие в конфликте с местными жителями

Как сообщают украинские СМИ, в одном из инцидентов работники ТЦК перекрыли выезд автомобилисту, отказавшись вызывать полицию, и попытались насильно вытащить водителя из машины, применив слезоточивый газ. На крики и звуки клаксона собрались прохожие, что привело к потасовке.