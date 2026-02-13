Ричмонд
Лыжник погиб, провалившись под лед в Карелии

Мужчина отправился на лыжную прогулку в Карелии и провалился под лед. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Инцидент произошел в Лахденпохском районе. Мужчина ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари и пропал.

Позже сотрудники экстренных служб, которые отправились искать лыжника, обнаружили полынью, где он провалился и погиб. Спасатели достали мужчину и передали его тело полиции, говорится в посте в соцсети аварийно-спасательной службы «ВКонтакте».

В тот же день в Новосибирске девочка пропала во время катания с горки у берега Оби. Как сообщает региональный портал NGS.RU со ссылкой на спасателей, ребенок утонул.

Изначально в экстренные службы поступило сообщение от местных жителей, которые нашли ватрушку, ранее принадлежавшую девочке. При этом сам ребенок пропал. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.