Женщину, гревшую на Вечном огне ноги, задержали в Севастополе

Женщину задержали за осквернение Мемориала героической обороны Севастополя. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщило управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на женщину после того, как в социальных сетях распространилось видео с ней. На кадрах заметно, как она облокотилась на плиту памятника, разулась и положила ноги около Вечного огня.

Полиция установила личность нарушительницы, ею оказалась 54-летняя жительница Ялты. Ее доставили в отделение полиции, где она заявила, что замерзла, поэтому решила согреться.

— Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшей проверки и принятия по ее результатам законного решения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело завели на мужчину, который распивал алкоголь на сооружении «Вечный огонь» в Екатеринбурге. Об этом 31 января сообщили в СК России. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на публикации в СМИ, где сообщалось, что житель Екатеринбурга осквернил памятное сооружение «Вечный огонь» путем распития на нем алкоголя.