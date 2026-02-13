В Одессе и Николаеве прогремели взрывы

На юге Украины был зафиксирован взрыв в Одессе. По информации издания «Страна.ua», инцидент произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, которая охватила отдельные районы Одесской области.
Позднее стало известно еще об одном взрыве — на этот раз в городе Николаеве. Подробности произошедшего, включая возможные последствия, озвучены не были.
Согласно данным официальной онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент сообщений режим воздушной тревоги действовал сразу в нескольких регионах страны. В их числе Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Харьковская и Черниговская области.
Ранее военные паблики сообщили о поражении аэродрома Школьный в Одессе, где готовились к запуску дальнобойные дроны. Также появилась информация об ударах по складам и стоянке техники ВСУ на территории города.