БПЛА упал возле жилого дома в Волгограде и вызвал пожар на парковке

Обломки украинского дрона упали рядом с жилым домом в Волгограде ночью 13 февраля. В здании выбило стёкла и вылетели десятки оконных рам. На парковке загорелись несколько машин. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что над Волгоградом и Волжским ночью активно работала противовоздушная оборона. После полуночи раздавались многочисленные взрывы. ПВО уничтожила около десяти воздушных целей. В одном из районов обломки БПЛА упали прямо на парковку у дома. По словам очевидцев, загорелись как минимум три автомобиля.

На место происшествия прибыли все экстренные службы. Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет.

Напомним, что вечером 12 января Росавиация сообщила о временных органичениях на полёты для гражданских самолётов в аэропорту Волгограда. Кроме этого аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Саратова и Пензы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

