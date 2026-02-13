БПЛА упал возле жилого дома в Волгограде и вызвал пожар на парковке

Местные жители рассказали, что над Волгоградом и Волжским ночью активно работала противовоздушная оборона. После полуночи раздавались многочисленные взрывы. ПВО уничтожила около десяти воздушных целей. В одном из районов обломки БПЛА упали прямо на парковку у дома. По словам очевидцев, загорелись как минимум три автомобиля.
На место происшествия прибыли все экстренные службы. Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет.
Напомним, что вечером 12 января Росавиация сообщила о временных органичениях на полёты для гражданских самолётов в аэропорту Волгограда. Кроме этого аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Саратова и Пензы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.