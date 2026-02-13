Shot: Обломки украинского беспилотника упали рядом с жилым домом в Волгограде

Обломки беспилотника ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде. В здании выбиты стекла и вылетели десятки оконных рам, на парковке загорелись несколько машин. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что над Волгоградом и Волжским этой ночью снова активно работают средства противовоздушной обороны, после полуночи были слышны многочисленные взрывы. Уничтожено уже около десятка воздушных целей, в одном из районов обломки дрона упали на парковку рядом с девятиэтажным домом. По словам очевидцев, загорелись три автомобиля, — сказано в публикации.
В настоящее время на место происшествия выехали все экстренные службы. Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока не поступало.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом 12 февраля сообщило Министерство обороны России.
В тот же день глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по машине около села Марковск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.