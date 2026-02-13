Shot: Обломки украинского беспилотника упали рядом с жилым домом в Волгограде

— Местные жители рассказали, что над Волгоградом и Волжским этой ночью снова активно работают средства противовоздушной обороны, после полуночи были слышны многочисленные взрывы. Уничтожено уже около десятка воздушных целей, в одном из районов обломки дрона упали на парковку рядом с девятиэтажным домом. По словам очевидцев, загорелись три автомобиля, — сказано в публикации.