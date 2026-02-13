В Черкассах военкомы набросились на прохожих, вступившихся за мужчин

В материале сказано, что речь идёт о нескольких инцидентах. Так, в ходе одного из конфликтов военкомы не дали украинцу выехать на автомобиле. Мужчина сказал, что просит «присутствия» правоохранителей, но сотрудники ТЦК попытались силой вытащить его из салона и применили слезоточивый газ.