Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черкассах военкомы набросились на прохожих, вступившихся за мужчин

В Черкассах на Украине сотрудники территориального центра комплектования стреляли в гражданских, а также применили слезоточивый газ.

Источник: Аргументы и факты

В Черкассах на Украине сотрудники территориального центра комплектования стреляли в гражданских, а также применили слезоточивый газ, сообщает «Страна.ua».

В материале сказано, что речь идёт о нескольких инцидентах. Так, в ходе одного из конфликтов военкомы не дали украинцу выехать на автомобиле. Мужчина сказал, что просит «присутствия» правоохранителей, но сотрудники ТЦК попытались силой вытащить его из салона и применили слезоточивый газ.

«На крики и гудки мужчины собрались прохожие, между ними и военными завязалась потасовка», — говорится в публикации.

Инцидент со стрельбой произошёл в этом же городе. Военкомы повалили на землю мужчину, а затем силой начали затаскивать в свою машину. За мужчину вступились прохожие, сотрудники ТЦК начали стрелять из стартового пистолета.

Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину. Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.