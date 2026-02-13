Ребёнок, юноша и взрослый пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. БПЛА атакуют жилые дома и промышленные объекты.
«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трёх пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Повреждены частные дома в Волгограде и близлежащих муниципальных образованиях.
В городе зафиксировали падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте имени Героев Сталинграда. Взрывная волна выбила стёкла в квартирах и повредила припаркованные автомобили. Глава региона также сообщил, что обломки беспилотников упали на территорию нескольких промышленных предприятий в городе и области.
Напомним, после полуночи жители Волгограда сообщили о падении БПЛА возле многоквартирного дома. На парковке начался пожар. В разных районах региона слышали взрывы. Остаётся закрытым местный аэропорт.
