Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в Волгоградской области при атаке беспилотников ВСУ

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Имеются повреждения частных домов в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован 12-лений мальчик, — приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.

В Красноармейском районе доставили в больницу 18-летнего подростка и женщину. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, уточнил Бочаров.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что обломки беспилотника ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде. В здании выбиты стекла и вылетели десятки оконных рам, на парковке загорелись несколько машин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом 12 февраля сообщило Министерство обороны России.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше