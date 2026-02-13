Три человека пострадали в Волгоградской области при атаке беспилотников ВСУ

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Имеются повреждения частных домов в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован 12-лений мальчик, — приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.
В Красноармейском районе доставили в больницу 18-летнего подростка и женщину. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, уточнил Бочаров.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что обломки беспилотника ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде. В здании выбиты стекла и вылетели десятки оконных рам, на парковке загорелись несколько машин.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 66 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом 12 февраля сообщило Министерство обороны России.