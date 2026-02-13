Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: при атаке БПЛА ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека

Три человека, в том числе 12-летний мальчик, пострадали в результате атаки украинских беспилотников под Волгоградом, заявил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Аргументы и факты

Три человека, в том числе 12-летний мальчик, получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.

Губернатор Волгоградской области уточнил, что угрозы жизни нет. Пострадавшие госпитализированы.

По словам Бочарова, дом в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, где живёт мальчик, получил серьёзные повреждения. Ещё двое пострадавших, в том числе 18-летний подросток, получили травмы в Красноармейском районе.

«Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трёх пострадавших нет», — цитирует слова Бочарова Telegram-канал администрации Волгоградской области.

Губернатор отметил, что речь идёт о массированной террористической атаке.

«Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Бочаров рассказал, что в Волгограде беспилотник украинских войск упал рядом с жилыми домами, в результате повреждены автомобили и выбиты окна. Зафиксированы падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий Волгограда и Волгоградской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по автомобилю в Краснояружском округе, погиб врач-рентгенолог.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше