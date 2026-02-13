Ричмонд
Мать девяти детей прятала тела двух младенцев в морозилке

Во французском департаменте Верхняя Сона 50-летнюю женщину, мать девятерых детей, арестовали по подозрению в убийстве двух младенцев.

Как пишет Le Figaro, тела новорождённых были обнаружены в морозильной камере в доме подозреваемой в коммуне Айвиллер-э-Лиомон. Внимание полиции привлекло внезапное исчезновение хозяйки — она покинула жильё, не предупредив близких.

В настоящее время в доме проживает один из её сыновей, однако содержание его показаний не разглашается. Задержание женщины произведено 11 февраля в столичном регионе, ей предъявлено обвинение в двойном детоубийстве.

Ранее сообщалось, что пропавшего во время лыжной прогулки россиянина нашли мертвым в Ленобласти.

