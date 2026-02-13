Ричмонд
Скандал из-за жилищных сертификатов в Сердобске спровоцировал отставку главы города: подробности

В Сердобске возник скандал из-за жилищных сертификатов, глава ушла в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами для семьи мигрантов.

Как пояснила Ермакова, решение было принято из-за травли в соцсетях.

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала она в Telegram-канале.

Ранее она в мессенджере она сделала пост о выдаче жилищных сертификатов. После этого чиновница столкнулась с волной агрессивных комментариев, включавших угрозы и оскорбления.

Женщина уточнила, что намерена обращаться в прокуратуру, следственные органы и суд для защиты от ложных обвинений.

Немногим ранее глава подмосковных Химок Елена Землякова покинула свой пост. В свою очередь врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял также ушла в отставку.