Спасатели нашли тело провалившегося под лед Ладожского озера лыжника

Сигнал о пропаже мужчины, отправившегося на лыжную прогулку по льду Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Республики Карелия, поступил 12 февраля. Поиски проводились на территории Карелии.