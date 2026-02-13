Ричмонд
Спасатели нашли тело провалившегося под лед Ладожского озера лыжника

Погибшего доставили на берег и передали полицейским.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Спасатели из Ленинградской области нашли погибшим пропавшего лыжника. Мужчина провалился в полынью на Ладожском озере, сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

Сигнал о пропаже мужчины, отправившегося на лыжную прогулку по льду Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Республики Карелия, поступил 12 февраля. Поиски проводились на территории Карелии.

«При проведении поисковых работ, спасатели обнаружили полынью, в которую провалился лыжник. В результате происшествия мужчина погиб», — сообщили спасатели.

Тело погибшего доставили на берег и передали полицейским.