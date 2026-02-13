Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке потерявший ход теплоход «Гипанис» продолжил движение после ремонта

Ремонтные работы экипаж провел своими силами.

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Теплоход «Гипанис», который потерял ход в акватории бухты Вестник Камчатского края, смог продолжить движение после ремонта, который экипаж провел своими силами. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Сахалинской области.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что теплоход потерял ход из-за технической неисправности. В пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что на борту судна находятся 10 членов экипажа и 25 пассажиров. Идет доследственная проверка.

«По информации Морского спасательного подцентра, теплоход “Гипанис”, который днем 12 февраля потерял ход в бухте Вестник у юго-восточного побережья Камчатки, отремонтирован силами экипажа. Судно продолжило движение по маршруту Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский в сопровождении буксира “Вячеслав Яковлев” и танкера “Гектор”, — говорится в сообщении.

Прибытие судна в порт Петропавловск-Камчатский ожидается в 19:00 (10:00 мск). Минтранс Сахалинской области отслеживает доставку пассажиров на берег. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше