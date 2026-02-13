На Камчатке потерявший ход теплоход «Гипанис» продолжил движение после ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Теплоход «Гипанис», который потерял ход в акватории бухты Вестник Камчатского края, смог продолжить движение после ремонта, который экипаж провел своими силами. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Сахалинской области.
В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что теплоход потерял ход из-за технической неисправности. В пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что на борту судна находятся 10 членов экипажа и 25 пассажиров. Идет доследственная проверка.
«По информации Морского спасательного подцентра, теплоход “Гипанис”, который днем 12 февраля потерял ход в бухте Вестник у юго-восточного побережья Камчатки, отремонтирован силами экипажа. Судно продолжило движение по маршруту Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский в сопровождении буксира “Вячеслав Яковлев” и танкера “Гектор”, — говорится в сообщении.
Прибытие судна в порт Петропавловск-Камчатский ожидается в 19:00 (10:00 мск). Минтранс Сахалинской области отслеживает доставку пассажиров на берег. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку технического состояния судна и обстоятельств его выхода в море.