На Камчатке потерявший ход теплоход «Гипанис» продолжил движение после ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Теплоход «Гипанис», который потерял ход в акватории бухты Вестник Камчатского края, смог продолжить движение после ремонта, который экипаж провел своими силами. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Сахалинской области.