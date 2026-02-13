Группу с Чукотки осудят в Хабаровске за продажу кречетов

В Хабаровске осудят участников организованной группы за незаконный оборот особо ценных диких птиц — краснокнижных кречетов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2024 году на Чукотке пятеро соучастников создали организованную группу для отлова, содержания и сбыта кречетов, которые высоко ценятся в арабских странах как ловчие птицы. В январе 2025-го организатор приобрел четырех особей стоимостью более четырех миллионов рублей в поселке Угольные Копи. Птиц переправили самолетом в Хабаровск и содержали в квартире для последующей продажи.
Преступников задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ. Организатор объявлен в международный розыск, дела других фигурантов уже рассматриваются в суде. Уголовное дело в отношении двоих обвиняемых направлено в суд.