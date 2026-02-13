Запаркованный двор помешал пожарным спасти трёх детей при пожаре во Владивостоке

Пожар вспыхнул 12 февраля в 22:03 в квартире на седьмом этаже дома № 30. К моменту прибытия огнеборцев подъезд был сильно задымлён, а поздний вызов лишь ускорил развитие пожара. Несмотря на это, спасателям удалось эвакуировать шесть человек из соседних квартир, в том числе двоих детей, однако трое — четырёх, шести и девяти лет — погибли. В момент пожара они находились дома без взрослых.
«Проезд был серьёзно затруднён из-за припаркованных автомобилей. Заторы во дворах — регулярная проблема при чрезвычайных ситуациях», — отметила представитель МЧС Екатерина Кутузова.
Пожар был полностью ликвидирован в 01:35 на площади 30 квадратных метров, на месте работали психологи и дознаватели, устанавливающие причины трагедии.
Ранее Life.ru писал о страшном пожаре под Рязанью, где в огне погибла целая семья с двумя детьми. Дом выгорел полностью, а тела родителей и малышей нашли уже при разборе завалов. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют, что стало причиной возгорания.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.