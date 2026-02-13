Запаркованный двор помешал пожарным спасти трёх детей при пожаре во Владивостоке

Пожар вспыхнул 12 февраля в 22:03 в квартире на седьмом этаже дома № 30. К моменту прибытия огнеборцев подъезд был сильно задымлён, а поздний вызов лишь ускорил развитие пожара. Несмотря на это, спасателям удалось эвакуировать шесть человек из соседних квартир, в том числе двоих детей, однако трое — четырёх, шести и девяти лет — погибли. В момент пожара они находились дома без взрослых.