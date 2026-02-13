В Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии

На трубе диаметром 500 мм произошел серьезный линейный разрыв. Он достиг почти метра и продолжает расходиться. Аварию пытались устранить специалисты «Водоканала», но пока безрезультатно. Принято решение заменить участок трубы протяженностью 12 метров. Чтобы это сделать, необходимо полностью отсечь 600-метровый отрезок трубы. Для этого специалисты «Водоканала» установят новый колодец и смонтируют две задвижки.