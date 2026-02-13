В Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии

В Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.
На трубе диаметром 500 мм произошел серьезный линейный разрыв. Он достиг почти метра и продолжает расходиться. Аварию пытались устранить специалисты «Водоканала», но пока безрезультатно. Принято решение заменить участок трубы протяженностью 12 метров. Чтобы это сделать, необходимо полностью отсечь 600-метровый отрезок трубы. Для этого специалисты «Водоканала» установят новый колодец и смонтируют две задвижки.
Под полное отключение попадают 1, 3 и 4 микрорайоны и часть Баклашей. На остальных территориях возможно понижение давления.
«При самом благоприятном сценарии установка запорной арматуры займёт 3−4 дня, после чего воду подадут, и бригады приступят к замене трубы. На месте будет задействована дополнительная техника», — отметил мэр.
Согласовывается график подвоза воды. Ситуация на контроле.
Ранее сообщалось о том, что в Бодайбо произошла крупная коммунальная авария. Отопление вернули в 40 домов.