Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии

Часть жителей останется без воды.

Источник: Администрация Шелеховского района

В Шелехове и Баклашах ввели режим ЧС из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.

На трубе диаметром 500 мм произошел серьезный линейный разрыв. Он достиг почти метра и продолжает расходиться. Аварию пытались устранить специалисты «Водоканала», но пока безрезультатно. Принято решение заменить участок трубы протяженностью 12 метров. Чтобы это сделать, необходимо полностью отсечь 600-метровый отрезок трубы. Для этого специалисты «Водоканала» установят новый колодец и смонтируют две задвижки.

Под полное отключение попадают 1, 3 и 4 микрорайоны и часть Баклашей. На остальных территориях возможно понижение давления.

«При самом благоприятном сценарии установка запорной арматуры займёт 3−4 дня, после чего воду подадут, и бригады приступят к замене трубы. На месте будет задействована дополнительная техника», — отметил мэр.

Согласовывается график подвоза воды. Ситуация на контроле.

Ранее сообщалось о том, что в Бодайбо произошла крупная коммунальная авария. Отопление вернули в 40 домов.