БПЛА сбили в шести районах Ростовской области

«Сейчас в Ростовской области идёт отражение воздушной атаки», — добавил он.
По данным регионального правительства беспилотники сбили в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском и Верхнедонском районах.
Сообщения о возможных последствиях на земле, а также о пострадавших, не поступали. Однако в регионе сохраняется беспилотная опасность, поэтому жителей просят соблюдать осторожность.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области в результате массированной атки ВСУ пострадали три человека. Травмы получили женщина, 12-летний школьник и 18-летний юноша. Также дроны атаковали дома и промышленные объекты.
