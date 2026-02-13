Как День всех влюбленных может обернуться потерей денег для казахстанцев

В Казахстане есть свой праздник, посвященный любви, преданности и семье — «День Козы Корпеш и Баян Сулу», который отмечается 15 апреля. Однако 14 февраля казахстанцы также могут отмечать всемирный День всех влюбленных. С развитием онлайн-услуг и социальных сетей стало удобнее и быстрее дарить друг другу подарки, но вместе с этим возросли и риски — мошенники могут воспользоваться этими инструментами и праздником.
Для похищения денег казахстанцев злоумышленники применяют различные схемы. Например, цветы от «тайного поклонника». Подарок в виде цветов на 14 февраля — наиболее ожидаемый и вероятный сюрприз для женщин, поэтому мошенники спешат этим воспользоваться. Жертве может позвонить «курьер» и сообщить о доставке цветов или посылки от анонимного лица, либо назвать любое попавшееся имя. Чтобы доставить или вручить подарок, казахостанок просят назвать SMS-код, который придет на их номер телефона. Если отказаться назвать код, то жертву могут напугать денежными потерями в виде пени за «хранение товара на складе». Данный код может не нести в себе непосредственной угрозы, но он используется как повод для следующего звонка уже от «полиции» или «службы безопасности банка/Нацбанка/налоговой» и так далее. Мошенники будут пугать жертву «подозрительными операциями» по личному банковскому счету, а далее — попросят оформить якобы пробный кредит и отправить его на «безопасный счет». Однако в итоге казахстанки могут самостоятельно отдать заемные деньги в руки злоумышленников. Поэтому верить таким звонкам нельзя.
Также мошенники могут приехать домой к жертве с доставкой. Они прикрываются каким-нибудь маркетплейсом и сообщают, что это подарок от третьего лица. При этом в руках мошенников действительно может оказаться букет цветов или даже коробка с неизвестным содержимым, которую они вручают жертве. Получив код, «курьер» уезжает. Затем казахстанцы обнаруживают, что коробка либо пустая, либо содержит непонятные предметы, вложенные туда просто для заполнения. И после этого им также поступает звонок от «полиции», «банка» и так далее. То есть схема схожая с цветами — важно не поддаваться панике и не верить угрозам и запугиваниям. Нужно лишь сбросить вызов и не передавать данные из SMS третьим лицам.
Поздравления могут быть не только физическими, но и цифровыми — казахстанцы отправляют друг другу стикеры, праздничные видео и открытки в социальных сетях. Однако и здесь их могут поджидать риски. Например, подобные уловки применялись во время новогодних праздников: приходит яркое поздравление с анимацией и музыкой; пользователь открывает файл, внутри которого вложена вредоносная программа; вирус устанавливает ее и получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям. Также мошенники могут публиковать фейковые объявления о подарках и товарах с искусственно заниженной ценой на разных площадках. В этом случае схема обмана следующая: предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной; активно убеждают срочно перевести деньги, так как якобы много желающих купить; после оплаты объявление удаляется, а связь с продавцом теряется. Поэтому важно не производить оплату через денежные переводы — онлайн-покупки должны осуществляться только через специальную услугу удаленной оплаты в банковских мобильных приложениях. Также нельзя открывать присылаемые в соцсетях файлы и ссылки от неизвестных лиц, особенно если файлы содержат расширение .apk — их нужно сразу удалять.