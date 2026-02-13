Как День всех влюбленных может обернуться потерей денег для казахстанцев

Поздравления могут быть не только физическими, но и цифровыми — казахстанцы отправляют друг другу стикеры, праздничные видео и открытки в социальных сетях. Однако и здесь их могут поджидать риски. Например, подобные уловки применялись во время новогодних праздников: приходит яркое поздравление с анимацией и музыкой; пользователь открывает файл, внутри которого вложена вредоносная программа; вирус устанавливает ее и получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям. Также мошенники могут публиковать фейковые объявления о подарках и товарах с искусственно заниженной ценой на разных площадках. В этом случае схема обмана следующая: предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной; активно убеждают срочно перевести деньги, так как якобы много желающих купить; после оплаты объявление удаляется, а связь с продавцом теряется. Поэтому важно не производить оплату через денежные переводы — онлайн-покупки должны осуществляться только через специальную услугу удаленной оплаты в банковских мобильных приложениях. Также нельзя открывать присылаемые в соцсетях файлы и ссылки от неизвестных лиц, особенно если файлы содержат расширение .apk — их нужно сразу удалять.