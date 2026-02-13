Ричмонд
В Хабаровске осужден почтальон, похитивший ноутбуки на 630 тысяч рублей

В Хабаровске молодой почтальон крал заказанные им самим ноутбуки.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор бывшему почтальону одного из отделений Хабаровска. Имея свободный доступ на склад он заказал и похитил пять дорогих ноутбуков. Общая стоимость пропаж была оценена приблизительно в 632 тысячи рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Чтобы скрыть хищение, мужчина заменял технику на бутылки с водой, конфеты и корм для собак, после чего возвращал коробки на склад. В дальнейшем посылки уходили обратно отправителям как невостребованные, а товар — продавался за копейки.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска совместно со службой безопасности предприятия. К моменту вынесения приговора подсудимый полностью возместил ущерб. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.