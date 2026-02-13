Над регионами России за ночь сбили 58 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 БПЛА над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Республики Крым» — сообщили в военном ведомстве.
