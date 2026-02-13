Ричмонд
Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ над Россией

Силы ПВО за ночь уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 12 февраля до 7:00 по московскому времени 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 43 дрона были сбиты над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской областью, два — над Курской областью.

Еще один беспилотник, как уточнили в Telegram-канале министерства, ликвидирован над территорией Крыма.

Ранее глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по машине около села Марковск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили в ночь на 12 февраля 106 украинских беспилотников над российскими регионами.