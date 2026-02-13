Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 58 дронов ВСУ над Россией

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 12 февраля до 7:00 по московскому времени 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.